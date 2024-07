Nuovo stadio Milan, Sala SVELA: «Vorrei accelerare per San Siro, i club però ragionano su due aspetti»

In merito al tema nuovo stadio Milan, Sala, sindaco di Milano, ha parlato del progetto di ristrutturazione dell’impianto di San Siro

Le parole in merito al tema nuovo stadio Milan, di Sala, sindaco di Milano. Ha così parlato a margine del Consiglio Comunale odierno del progetto di ristrutturazione dell’impianto di San Siro:

PAROLE – «Mi sembra prematura questa presa di posizione. Dipende da chi realizzerà i lavori, fino a che questo non si sa. Mi sembra una presa di posizione molto teorica. So che le società stanno guardando il progetto e stanno riflettendo sui soldi, mantenendo vivo un contatto diretto con WeBuild. Io vorrei accelerare, ma non posso dire che questa settimana ci saranno delle novità».