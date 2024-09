Nuovo stadio Milan, Sala METTE le cose in CHIARO: «Ho fatto una proposta PRECISA ai due club». C’è la SVOLTA che nessuno si aspettava

Nuovo stadio Milan, Sala, sindaco di Milano, mette le cose in chiaro dopo l’incontro odierno con i rossoneri e l’Inter: le dichiarazioni

A seguito del vertice terminato con le dirigenze di Inter e Milan sul possibile restyling di San Siro, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei presenti:

PAROLE SALA- «Unità di intenti di Inter e Milan molto forte, anche con la nuova proprietà dell’Inter. Le due squadre hanno detto no all’ipotesi di Webuild dopo lunghe analisi, San Siro non è ristrutturabile a costi accessibili. Non considerano questa ipotesi. La proposta di Inter e Milan è di tornare sull’idea di un nuovo stadio nell’area di San Siro. Ci sono 3 cose che chiedono le squadre e una cosa chiedo io: loro chiedono 1 il valore di San Siro e delle aree, 2 capire più in dettaglio il vincolo in ottica di cambio di proprietà dello stadio, abbiamo già fissato un incontro con la Soprintendenza per la settimana prossima, 3 i tempi per diventare proprietari. Io ho chiesto una cosa sola: che quella resti l’unica ipotesi in campo per loro e che si resti a Milano (niente San Donato o Rozzano ndr)»