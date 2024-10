Nuovo stadio Milan, l'annuncio di Sala: «Siamo molto vicini a questo, le squadre...»

Nuovo stadio Milan, le recentissime parole del sindaco di Milano Sala. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha fatto il punto sulla tematica stadio di Milan e Inter. Di seguito le sue parole a margine del Forum della Rigenerazione urbana.

NUOVO STADIO MILAN – «A breve saremo in condizioni di chiudere il cerchio con le squadre sui presupposti per un loro interesse. Non abbiamo ancora una data, ma la pratica del Comune dell’Agenzia delle Entrate è in fase di conclusione. Il primo è il valore di cessione dato che ormai non si parla più di una concessione a lungo termine. Il secondo riguarda invece i limiti del vincolo. Il fatto di essere vicini o meno a una soluzione dipende dalla volontà delle squadre, ma siamo senz’altro vicini a un confronto».