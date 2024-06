Nuovo stadio Milan: nuova proposta di WeBuild, la REAZIONE del club rossonero

Nuova proposta di WeBuild sul tema nuovo stadio Milan. La reazione del club rossonero e dell’Inter all’idea

Le dirigenze di Inter e Milan si sono sedute, hanno ascoltato, hanno riferito alle rispettive proprietà. Sul tavolo il tema legato al nuovo stadio, la proposta di WeBuild relativa all’eventuale ristrutturazione di San Siro.

Come riportato da TMW i due club al momento non hanno fatto passare né disponibilità né chiusura. Se ne capirà di più in un prossimo incontro, ancora da fissare, nel quale WeBuild risponderà ai quesiti delle società. I dubbi sono più o meno gli stessi, non tutti e non soltanto loro