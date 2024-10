Nuovo stadio Milan, l'esito dell'incontro con Giuseppe Sala: volontà comune di Inter e rossoneri - Milan News 24

Pochi minuti fa è terminato un incontro importantissimo tra Giuseppe Sala e una delegazione di Milan e Inter per il nuovo stadio. Come riportato da Calcio e Finanza, entrambi i club, vorrebbero costruire il nuovo stadio in zona San Siro.

NUOVO STADIO MILAN – «Inter e Milan intendono realizzare il nuovo stadio nell’area di San Siro. I club presenteranno a breve la manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto che prevede un nuovo stadio, lo sviluppo delle aree circostanti, unitamente alle linee guida della rifunzionalizzazione dell’attuale stadio Giuseppe Meazza».