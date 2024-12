Nuovo stadio Milan, ossessione Cardinale! Il numero uno di RedBird è convinto che... Ultimissime

Nuovo stadio Milan, per Gerry Cardinale è una vera e propria ossessione: aumento dei ricavi stella polare del club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono motivi ben precisi che spingono Gerry Cardinale a tenersi il Milan.

A spingerlo ad andare avanti non c’è solo la voglia di arricchire la bacheca di via Aldo Rossi, ma anche la convinzione che il club rossonero, complici gli ultimi due bilanci chiusi in attivo grazie a ricavi record nella sua storia (457 milioni nell’ultimo esercizio), abbia grandi potenzialità. Per il valore del brand, fortissimo in America e in Cina, ma anche perché è

in corso una trattativa per costruire insieme all’Inter un nuovo San Siro accanto all’attuale.

Inutile dire che un impianto di proprietà aumenterebbe i ricavi stagionali, ma soprattutto il valore della società. Un altro motivo che spinge Cardinale a rilanciare e a non alzarsi dal tavolo in un momento storico nel quale la nuova formula della Champions ha aumentato gli introiti.

Ecco perché l’obiettivo minimo fissato dalla dirigenza è la qualificazione anche per la prossima

stagione alla coppa europea più prestigiosa. La trattativa tra RedBird ed Elliott dovrà concludersi entro il prossimo agosto, quando scadranno i termini dell’attuale vendor loan. Se Cardinale fosse inadempiente, la famiglia Singer escuterebbe il pegno e si riprenderebbe il controllo del Milan. Un’eventualità che l’attuale proprietà è convinta non si concretizzerà.