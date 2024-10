Nuovo stadio Milan, INIZIA la battaglia in Tribunale! INDISCREZIONE incredibile, c’entra il WWF

Nuovo stadio Milan, inizia la battaglia in Tribunale: indiscrezione incredibile e risvolto che non si aspettava nessuno

Come riferito da Agi, il tema del nuovo stadio del Milan sta vivendo l’ennesima capitolo finendo addirittura in Tribunale. Ecco il motivo:

PAROLE – «Il ‘bosco’ minacciato dallo stadio del Milan, è battaglia in tribunale tra Sportlifecity e Wwf “Non potete toccare il bosco dove volete fare lo stadio del Milan”. “Quello non è un bosco”. E’ arrivata in tribunale la battaglia tra il Wwf Martesana Sud Milano e Sportlifecity».