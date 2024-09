Nuovo stadio Milan, AGGIORNAMENTO fondamentale! Cardinale ACCELERA, cosa è SUCCESSO nelle ultime ore

Nuovo stadio Milan, aggiornamento incredibile! Cardinale accelera, avviati i lavori di recinzione dell’area San Donato. I dettagli

Intervenuto sul proprio profilo di X, Simone Cristao, noto giornalista, ha fornito un importante aggiornamento sul nuovo stadio del Milan a San Donato:

PAROLE – «Stadio Milan: avvio ai lavori di recinzione. Dopo la bonifica di oltre 300t di rifiuti avvenuta in estate sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell’Area S.Francesco a San Donato Mil. che verrà chiusa da paratie metalliche lungo l’intero perimetro».