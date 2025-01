Nuovo CDA Milan, decisione definitiva di Cardinale! Entra lui con Elliott sullo sfondo: clamoroso scenario

Nuovo CDA Milan, arriva la decisione definitiva di Gerry Cardinale: pronto l’ingresso di un nuovo esponente del fondo Elliott

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un importante aggiornamento sulla composizione del CDA del Milan.

Milan, un consigliere in più per Elliott a garanzia del vendor loan. Il 23 gennaio l’assemblea dei soci: gli azionisti voteranno l’ampliamento del board a 12 membri per fare spazio al secondo rappresentante del fondo di Singer, dopo il rifinanziamento del prestito. Il nuovo componente nel cda del Milan sarà espressione di Elliott e andrà ad affiancarsi a Gordon Singer, figlio di Paul, coinvolto nell’operazione rossonera sin dagli inizi dell’avventura di Elliott, già consultato da Cardinale in tutte le decisioni strategiche.