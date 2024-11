Nuovo allenatore Roma: per il post Juric spunta anche un ex tecnico del Milan. C’è pure il suo nome nella lista dei candidati

Il casting per il nuovo allenatore della Roma per il post Juric è aperto e tra i nomi nella lista dei candidati è presente anche un ex tecnico del Milan.

In base a quanto riportato da Ansa, infatti, Vincenzo Montella è uno degli allenatori presi in considerazione. Attualmente l’ex attaccante è Ct della Turchia. Entro le prossime 24 ore i Friedkin dovrebbe annunciare il nuovo allenatore.