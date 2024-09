Novità Milan, arriva una nuova PREMIUM EXPERIENCE: ecco quando sarà INAUGURATA

Club 1899 lancia una novità: la Sports Pub Experience. Pre-partita, partita in primo anello e post-partita in un ambiente unico per i tifosi del Milan.

Il Club 1899, l’esperienza premium del Milan, introduce un’entusiasmante novità per la stagione 2024/2025: la Sports Pub Experience. Pensata per i tifosi che desiderano vivere un’esperienza coinvolgente e dinamica, la Sports Pub Experience offrirà un’atmosfera vivace nel pre-partita, con una vasta selezione di cibo e bevande disponibili a pagamento.

Al fischio d’inizio, gli ospiti potranno accomodarsi nel primo anello arancio per godersi la partita da una posizione privilegiata. Al termine del match, potranno tornare alla Sports Pub per concludere l’esperienza Club 1899 in un ambiente conviviale e perfetto per socializzare con altri tifosi.

La Sports Pub, situata tra il primo anello arancio e il primo anello blu, sarà inaugurata in occasione della partita Milan-Venezia e sarà disponibile per un numero limitato di posti.