Nazionali Milan, Leao presente dal 1′ contro la Finlandia: la scelta su Jovic in Austria Serbia. Le formazioni ufficiali

Sono ufficiali le formazioni per i match amichevoli in cui sono impegnati alcuni rossoneri: Leao titolare contro la Finlandia mentre Jovic parte in panchina con la sua Serbia.

Portogallo (4-3-3): Jose Sa; Cancelo, Silva, Dias, Nuno Mendes; Neves, Palhinha, Vitinha; Leao, Diogo Jota, Conceicao.

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Alho, Talvitie, Ivanov, Jensen; Antman, Peltola, Suhonen, Nissila;Niskanen, Kallman.

Austria: Pentz; Wöber, Danso, Posch, Wimmer; Grillitsch, Seiwald; Baumgartner, Prass, Schmid; Arnautovic.

Serbia: Milinković-Savić; Spajic, Gudelj, Veljkovic, Pavlovic; Maksimovic, Milinkovic; Zivkovic, Tadic, Gacinovic; Vlahovic.