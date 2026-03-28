Nazionali Milan, poco spazio per Estupinan nell’amichevole pareggiata 1-1 contro il Marocco dall’Ecuador

Nazionali Milan, subentrato nella ripresa non ha trovato molto spazio nella prima amichevole del suo Ecuador, Estupinan. La sua prestazione

Tra le numerose amichevoli internazionali disputate ieri, è sceso in campo anche Pervis Estupinan, esterno del Milan, impegnato con l’Ecuador nella sfida contro il Marocco. Il terzino rossonero è stato l’unico giocatore non europeo coinvolto in questo ciclo di test e ha trovato spazio nella ripresa del match.

Entrato al 72’ al posto di Piero Hincapié, Estupinan ha giocato poco meno di venti minuti nella gara terminata 1-1. L’Ecuador era passato in vantaggio al 48’, ma ha subito il pareggio nel finale, all’88’, con la rete del centrocampista del Roma, Neil El Aynaoui. Lo stesso giocatore aveva in precedenza fallito un calcio di rigore al 62’, lasciando inizialmente invariato il punteggio.

Prestazione senza acuti

Per Estupinan si è trattato di una prova piuttosto anonima, con numeri contenuti nei pochi minuti a disposizione. Il terzino del Milan ha toccato appena 7 palloni, riuscendo comunque a rendersi utile soprattutto in fase difensiva.

Nel dettaglio, ha effettuato una chiusura difensiva e vinto un duello, mostrando attenzione senza però incidere in maniera significativa sull’andamento della gara. In fase offensiva ha provato una conclusione, risultata però imprecisa.

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