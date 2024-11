Musah in zona mista: «Serata storica al Bernabeu, ma il Milan deve essere costante. Leao? Ha aiutato la squadra. E Cardinale…». Le parole

Musah è intervenuto in zona mista dopo la vittoria del Milan contro il Real Madrid per 1-3 in cui è stato tra i migliori in campo.

SERATA STORICA – «Sì, è stata una serata storica. Vittoria in Champions al Bernabeu… Da piccolo guardi tante partite del Real Madrid, non puoi pensare che hai vinto la partita fino alla fine. Serata storica, abbiamo fatto molto bene e siamo contentissimi».

L’ATMOSFERA NELLO SPOGLIATOIO – «Qui finché l’arbitro non fischia non è mai finita. Eravamo molto concentrati fino alla fine. Loro possono rimontare».

PARTITA DELLA SVOLTA – «Partita da vero Milan, ci dà molta fiducia. Bisogna continuare, non vale solo una volta. Per essere una grande squadra bisogna essere costanti».

LEAO – «Rafa è molto felice. Sappiamo tutti cosa è capace di fare, siamo sempre con lui ad aiutarlo e lui aiuta la squadra come ha fatto oggi»

LA SUA PARTITA – «Oggi dovevo raddoppiare su Vinicius con Emerson. Merito a Vinicius che è molto bravo, bisogna andare su di lui in due».

GIOCARE NUOVAMENTE IN QUELLA POSIZIONE – «No, di solito giochiamo con un’altra formazione. Oggi contro il Real Madrid, che ha calciatori offensivi molto veloci, dovevamo fare questo».

CARDINALE – «Ci ha fatto i complimenti per questa partita, è molto fiero di noi».

LA CHIAVE DELLA VITTORIA – «Oggi abbiamo fatto un grande lavoro difensivo, ma anche con la palla eravamo molto disponibili a chiedere e darla. I centrocampisti hanno fatto molto bene, tutti volevano la palla. Giocare in questo stadio è difficile ma tutti i giocatori volevano la palla. Abbiamo giocato bene, fatto tanti buoni passaggi».

IL MILAN AVEVA BISOGNO DI UNA SERATA DEL GENERE – «Noi di solito abbiamo fiducia in noi stessi. Ma ovviamente giocare e vincere al Bernabeu te ne da molto di più».

SUA MIGLIOR PARTITA AL MILAN – «Una delle migliori. Mi è piaciuta tanto anche Milan-PSG dell’anno scorso. In queste serate di Champions è facile motivarsi e mettere tutto sul campo».