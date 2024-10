Musah Milan, Pochettino risparmia il centrocampista rossonero: è successo ieri

Musah Milan, il CT della nazionale degli US Pochettino ha risparmiato il centrocampista rossonero: è successo nella giornata di ieri

Nella giornata di oggi faranno rientro a Milanello tutti i restanti nazionali. L’allenatore del Milan, dunque, oggi potrà lavorare con il gruppo quasi tutto a disposizione. Ieri sono scesi in campo Morata, Jovic, Pavlovic, Leao e Musah.

In particolare, parlando del centrocampista americano, non è passato inosservato un gesto di Pochettino. Il CT degli USA, nella partita persa contro il Messico per 2-0, l’ha tenuto in campo solamente 45′.