Musah Milan, Pochettino lo esalta: «Gol fantastico per lui, sul futuro ho questa speranza»

Musah Milan, Mauricio Pochettino, CT degli USA, ha elogiato il centrocampista dopo il gol contro il Panama: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Mauricio Pochettino, CT degli USA, ha elogiato Yunus Musah, centrocampista del Milan in gol nella notta nell’amichevole vinta 2-0 contro il Panama. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Fantastico per lui, fantastico per la squadra, e ora forse inizierà a comportarsi in un modo diverso, dove potrà essere pieno di fiducia. Questa è la cosa importante nella nostra decisione, cercare di aiutarlo».