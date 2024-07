Musah via dal Milan? Spunta l’ipotesi Lione: i rossoneri non chiudono e fissano il PREZZO. Le ultime sul centrocampista

Dalla Francia nelle scorse ore è rimbalzata la notizia di un possibile interessamento del Lione per Yunus Musah. Voci che trovano conferme quest’oggi sull’edizione odierna di Tuttosport.

Non solo. Stando a quanto riportato dal quotidiano il club rossonero non ha chiuso a priori all’ipotesi di una sua cessione ma ha informato chi di dovere che non si siederà al tavolo delle trattative per offerte di partenza inferiori ai 20 milioni di euro.