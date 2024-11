Moviola Real Madrid Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Real Madrid Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la quarta giornata di Champions League 2024/25

Il Milan affronta il Real Madrid, nel match valido per la quarta giornata di Champions League 2024/25. Dirige l’incontro Vincic. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. REAL MADRID MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio

5′ Combinazione sulla fascia sinistra tra Leao e Theo Hernandez: bel passaggio del portoghese per il francese che prova il cross dal fondo, ma la palla finisce tra le braccia di Lunin.

12′ – GOL DEL MILAN! Angolo dalla sinistra di Pulisic e colpo di testa perfetto del difensore tedesco che batte Lunin.

22′ – Rigore per il Real Madrid: Emerson Royal stende Vinicius in area, dagli undici metri si presenta proprio Vinicius che fa secco Maignan

26′ In occasione del rigore per il Real Madrid, l’arbitro Vincic ha ammonito Alvaro Morata per proteste.

39′ GOOOOOOOLLLLLLLL!!! MORATA RIPORTA AVANTI IL MILAN!!! Pulisic trova in area Leao che si gira e calcia con il destro, gran parata di Lunin, ma la palla arriva allo spagnolo che deve solo buttarla dentro. Rossoneri di nuovo in vantaggio.

44′ Ripartenza velocissima del Real Madrid. Mbappè scatta verso la porta rossonera, entra in area e calcia con il destro, Miagnan devia in angolo.

45′ – Quattro minuti di recupero

49′ – Finisce il primo tempo, rossoneri meritatamente avanti

45′ – Comincia il secondo tempo, doppio cambio nei Blancos: Camavinga e Brahim Diaz prendono il posto di Tchouameni e Valverde