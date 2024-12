Moviola Milan Stella Rossa: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Stella Rossa: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la sesta giornata di Champions League 2024/25

Il Milan affronta la Stella Rossa, nel match valido per la sesta giornata di Champions League 2024/25. Dirige l’incontro Gil Manzano. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN STELLA ROSSA LIVE

1′ Fischio d’inizio

6′ – Ottima costruzione del Milan da sinistro verso destra, con Calabria che indisturbato al limite dell’area di rigore serba ha provato una conclusione che si è però spenta alta sopra la traversa.

7′ – Tentativo coraggioso di Spajic che ha lasciato partire una conclusione di destro dopo una leggerezza del Milan in fase di costruzione.

8′ – Il primo tiro della partita è del Milan. Reijnders, particolarmente ispirato in questo inizio di stagione, ci ha provato dalla trequarti con un tiro potente ma centrale, bloccato da Gutesa senza troppi problemi.

13′ – Gutesa nega il gol del vantaggio a Rafael Leao. Intervento miracoloso quello dell’estremo difensore serbo sul 10 rossonero, che dopo una falcata delle sue ha cercato di superare l’avversario incrociando la conclusione sul palo lontano.

17′ – Doppia grande occasione per la Stella Rossa dopo una serie di errori nell’area di rigore. Pericoloso il 17enne Maksimovic, la cui conclusione si è stampata sulal traversa della porta difesa da Maignan.

25′ – Milan momentaneamente in 9. Musah non dovrebbe avere problemi, mentre Loftus-Cheek non ce la fa: al suo posto Chukwueze

28′ – Sfortuna per Fonseca, che deve utilizzare il secondo slot: infortunio anche per Morata, sostituito da Abraham

33′ – Ammonito Krunic per proteste

42′ – GOL DEL MILAN! Lancio di Fofana per Leao che stoppa perfettamente e batte Gutesa con un sinistro sotto la traversa

45′ – Tre minuti di recupero

48′ – Termina il primo tempo