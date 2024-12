Moviola Milan Roma, Fabbri insufficiente! E sul contatto PisillI-Reijnders...

Moviola Milan Roma, insufficiente la direzione di gara di Fabbri: dubbi sul contatto tra Pisilli e Reijnders a fine primo tempo

La moviola di Milan–Roma del Corriere dello Sport boccia l’operato di Fabbri nella sfida di ieri sera a San Siro:

PAROLE – «Se qualcosa c’è da salvare, nella partita di Fabbri, una ripresa (recupero errato a parte, non s’è giocato l’ultimo minuto) forse meno complicata rispetto al primo tempo. mai sotto controllo. Tutto ruota attorno a Pisilli-Reijnders, la spiegazione più facile è rigore, ma… In area della Roma, Pisilli va in scivolata per contrastare Reijnders. I movimenti da analizzare sono due: quello di Pisilli, negligente, non tocca mai il pallone, ma non cambia mai direzione né va mai in maniera diretta su Reijnders; quello di Reijnders, che ha il possesso del pallone e, dopo averlo scaricato, cambia leggermente direzione e finisce per dinamica sulla traiettoria di Pisilli. Rigore o non rigore? Nel dubbio, il VAR ha – giustamente – taciuto».