Moviola Milan Empoli: Dionisi promosso! Un solo errore nella sfida di San Siro, il giudizio

I quotidiani oggi in edicola hanno promosso la direzione di gara di Dionisi ieri in Milan-Empoli, gara vinta 3-0 dai rossoneri:

PAROLE – «Dionisi ha avuto il merito di tenere la stessa linea sin dal fischio d’inizio, niente punizioni per i mezzi contatti a centrocampo, un andamento che ha rispecchiato le linee guida suggerite ad inizio stagione dai vertici Aia (un modo per scoraggiare le perdite di tempo e aumentare i minuti in cui il pallone è in gioco). I 22 in campo in alcune occasioni hanno accentuato – plateali le proteste -, ma l’atteggiamento del direttore di gara non è minimamente cambiato. Corrette anche le due valutazioni su cui il Milan ha protestato vistosamente: dopo appena un minuto Maleh ha colpito la palla col braccio, ma la distanza ravvicinata e la dinamica della conclusione hanno portato il direttore di gara a non assegnare il calcio di rigore. Valutazione giusta anche allo scadere del primo tempo, quando Anjorin (sempre in area) ha colpito il pallone col gomito dopo il cross di Musah: braccio attaccato al corpo, la decisione è arrivata da campo con l’ulteriore conferma del Var. Lo statunitense è stato ammonito per l’ormai codificato step on foot, corretto anche il giallo di Gabbia per aver interrotto una ripartenza. L’unica sbavatura è arrivata sempre su una sanzione disciplinare, al 24′ del primo tempo: Goglichidze ha trattenuto Leao ripetutamente, la decisione ha scatenato le proteste di Fonseca, successivamente ammonito».