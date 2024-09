Moviola Inter Milan, Mariani PROMOSSO dai quotidiani! Il VAR lo salva, l’ANALISI sul gol di Pulisic non lascia DUBBI

Moviola Inter-Milan, Mariani promosso dai quotidiani sportivi: il VAR lo salva sul gol di Pulisic. Il tocco è assolutamente regolare

La Gazzetta dello Sport fornisce la sua moviola su quanto avvenuto ieri sera a San Siro in Inter Milan, promuovendo l’arbitro Mariani con un 6 in pagella: «La svista sul rigore è sanata dal Var. Per il resto gestisce bene, anche con il dialogo, e fischia poco. Corrette le ammonizioni».

Secondo la rosea il direttore di gara gestisce bene la partita. Prestazione macchiata da una sola svista, poi corretta dal Var. Tratto in inganno dal movimento di Lautaro, concede un rigore ai rossoneri ma l’intervento dell’argentino sul pallone è con la spalla. Richiamato dal Var, va al monitor e si corregge: niente rigore. Timide proteste per la rete di Pulisic per un tocco sospetto ad inizio azione, anche in questo caso tutto ok, il tocco è con la spalla.