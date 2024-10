Moviola Fiorentina Milan: Pairetto e VAR IMPECCABILI! Giusti i tre rigori, ecco il MOTIVO

Moviola Fiorentina Milan: Pairetto e VAR impeccabili nella direzione della gara vinta dai Viola al Franchi. Giusti i tre rigori

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola premia la direzione di gara dell’arbitro Pairetto nella sfida di ieri sera tra Fiorentina e Milan:

PAROLE – «Ok i rigori. Nel primo, visto al monitor, Hernandez colpisce lievemente la suola di Dodò che lo anticipa. Proteste viola per l’ingresso di Tomori in area, che però non impatta sulla respinta: la regola è cambiata. I due per il Milan sono per fallo di Ranieri su Reijnders e stessa dinamica del primo, per calcio di Kean a Gabbia che lo anticipa. Infine, due casi: Theo-Colpani e Ranieri-Abraham: no fallo».