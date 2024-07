Morata Milan: c’è un ASPETTO che può fargli cambiare idea. L’ULTIMA indiscrezione sullo spagnolo

Morata Milan: c’è un aspetto che può fargli cambiare idea. L’ultima indiscrezione sul futuro dello spagnolo

Sky Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti relativi alla situazione Alvaro Morata per il calciomercato Milan, sul quale pende una clausola rescissoria da 13 milioni di euro. L’attaccante aveva annunciato di voler restare all’Atletico Madrid ma la situazione potrebbe presto cambiare.

L’eventuale ritorno in Italia, infatti, potrebbe far cambiare idea allo spagnolo, che ha recentemente rifiutato la pista Arabia Saudita. Sono ore di valutazione da parte del centravanti ex Juventus.