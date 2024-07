Morata Milan: TERMINATE le visite mediche, pronto l’INCONTRO con Furlani per la firma

Morata è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Terminate le visite mediche ora la firma

Ci siamo. Come riportato da Sky Sport Sono terminate poco fa le visite mediche di Alvaro Morata con il Milan a Madrid. Ora l’attaccante spagnolo si incontrerà con i suoi agenti, l’intermediario Bozzo e l’ad rossonero Giorgio Furlani per la firma del contratto in uno studio in pieno centro a Madrid.

Il club rossonero pagherà i 13 milioni di euro della clausola rescissoria all’Atletico Madrid.