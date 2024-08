Morata STREGATO da Camarda: «Mi rivedo in lui da giovane, ma fa più gol». Poi la battuta: «Magari gioca al mio posto e io faccio panchina!»

Morata STREGATO da Camarda: «Mi rivedo in lui da giovane, ma fa più gol». Poi la battuta: «Magari gioca al mio posto e…». Le parole

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Alvaro Morata ha parlato anche di Francesco Camarda. Le sue dichiarazioni.

CAMARDA – «L’ho incontrato oggi, ovviamente lo conosco e ho guardato partite sue. Mi rivedo in lui quando ero giovane al Real, ma lui fa più gol di quelli che facevo io. Lo voglio aiutare, far crescere, sarà il futuro o il presente non si sa mai. Magari ora parlo di lui ma possibile che faccia panchina e lui giochi. Sono uno che scherza coi giovani ma si arrabbia con loro».

