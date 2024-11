Monza Milan, la società sta con Fonseca: appoggiata la scelta della panchina di Leao

Monza Milan, la società sta dalla parte di Paulo Fonseca per quanto riguarda il caso Leao: pronta la panchina per il portoghese

Verso Monza Milan ci sono nuovi sviluppi sulla vicenda Leao. Secondo il Corriere della Sera, il club rossonero e, dunque, la società sarebbe dalla parte di Paulo Fonseca e appoggerebbe la scelta dell’allenatore di panchinare il portoghese.

Nelle ultime prove di formazione, infatti, è stato provato ancora una volta Okafor sulla destra. Sarà la terza panchina consecutiva in Serie A per Rafa, che vive un momento difficile, forse il più complicato, da quando si trova in Italia.