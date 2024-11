Monza Milan, il peggiore è Okafor! Impietoso il paragone con Leao: quell’azione è da mani nei capelli

Monza Milan, Noah Okafor indicato dai quotidiani come il peggiore in campo del match: non paga la scelta di Paulo Fonseca

I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno bocciato la prestazione di Noah Okafor ieri sera in Monza–Milan:

La Gazzetta dello Sport 5: “Ancora preferito a Leao, ha due belle occasioni e le sciupa. Meglio quando entra a partita iniziata rispetto a quando è titolare”.

Il Corriere dello Sport 5:“L’allenatore lo mette al posto di Leao per dare maggiore equilibrio ma sulla fascia il Milan va ugualmente in difficoltà. Mani nei capelli dopo un gol divorato”.

Tuttosport 5.5:” Ha una buonissima occasione, ma calcia in bocca a Turati. E non aiuta a sufficienza Theo in fase difensiva”.