Montolivo: «Col Real Madrid è complicato, al Milan serve l’equilibrio che non ha trovato. E i giocatori…»

Montolivo dal Bernabeu per Sky Sport ha spiegato che partita dovrà fare il Milan contro il Real Madrid.

MONTOLIVO – «Servirà una prestazione solida, sotto tutti i punti di vista. Sono partite che alzano il livello di un giocatore, anche la percezione che hanno i compagni e l’ambiente nei loro confronti. La partita di stasera è complicata, serve grande equilibrio che il Milan fin qui non ha trovato in questo inizio di campionato. Nella stessa partita vive di alti e bassi che puoi permetterti in Serie A come nell’ultima di campionato, ma che in Champions è difficile, soprattutto di fronte a questi giocatori».