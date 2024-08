Montolivo è POSITIVO: «I tifosi del Milan devono guardare con FIDUCIA questo nuovo corso». Le dichiarazioni

Riccardo Montolivo ha parlato a Sky nel pre-partita di Milan Torino analizzando il nuovo corso di Paulo Fonseca che è impegnato all’esordio a San Siro. Nuovi acquisti mirati che però il tecnico portoghese non ha per il momento schierato: presente anche Fofana per osservare i suoi nuovi compagni.

PAROLE – «Qualcosa si è già visto in queste amichevoli, i tifosi del Milan devono guardare fiducia questo nuovo corso».