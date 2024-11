Montolivo ammette: «Milan senza equilibrio. Trova difficoltà quando deve fare la partita»

Intervenuto ai microfoni di Dazn, ecco il commento di Riccardo Montolivo sul presente in casa che si vive in casa Milan

PAROLE – «Milan una squadra senza equilibrio, non è mai in controllo della partita. Subisce troppe occasioni, da una parte e dall’altra: la notte di Real è stata una notte così, con una tattica specifica. Ma quando il Milan è la squadra che deve fare la partita, va in difficoltà: col Parma, col Brugge, col Monza è andato in difficoltà… Quando deve fare la partita il Milan concede tantissimo. Anche con l’Inter hanno vinto facendo una partita di rimessa».