Monte ingaggi Milan, spunta il dato che fa storcere il naso ai tifosi: la classifica non mente

Monte ingaggi Milan, spunta il dato sul costo rosa dei rossoneri: Diavolo dietro a Juve e Inter, la classifica non mente

Storico momento per la Serie A, che ha visto un sostanziale cambiamento dopo tanti anni di situazione stantia: per la prima volta dalla stagione 2012-13 la Juventus non è più la società a essere prima in classifica per quanto riguarda il monte ingaggi della rosa, ma in testa a questa graduatoria troviamo adesso l’Inter, con un complessivo di 142 milioni, seguito a 114 proprio dai bianconeri e dal Milan a 96.

I rossoneri dunque si confermano la big con le spese rosa più basse rispetto alle storiche rivali nella lotta al titolo.