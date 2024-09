Mondiale per Club SENZA soldi? Il Milan segue da LONTANO una situazione che si INFITTISCE giorno dopo giorno

Come riporta La Repubblica, il Mondiale per Club ha un grosso punto interrogativo: chi finanzia il torneo e quali tv

Come riporta La Repubblica, sono notevoli i problemi che caratterizzano l’organizzazione del Mondiale per Club. Competizione che non vedrà partecipare il Milan di Fonseca, a causa dell’eliminazione ai gironi di Champions dello scorso anno che ha fatto perdere punti importanti nel ranking finale.

Ci saranno, invece, Inter e Juventus a rappresentare la Serie A. Ma l’organizzazione in mano alla FIFA non sembra semplice. Si cerca chi possa finanziare il torneo a cifre molto alte, con i club che richiedono un premio, da dividere, da 800 milioni. Inoltre, nessun broadcaster televisivo ha comprato ancora i diritti.