Milan Venezia, decisione NETTA di Fonseca! C’entra Zeroli, cosa è SUCCESSO a Milanello

Milan-Venezia, decisione chiara di Paulo Fonseca in vista della sfida di domani: Zeroli convocato, Vos con Milan Futuro

Come riferito da Sky, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha preso una decisione precisa in vista della gara di domani sera contro il Venezia a San Siro, gara valida per la quarta giornata di campionato.

Kevin Zeroli sarà regolarmente convocato per la sfida di San Siro avendo grosse chance di entrare a gara in corso mentre Silvano Vos, nonostante le ottime impressioni destate in allenamento, andrà col Milan Futuro di Daniele Bonera.