Milan Venezia, Capello RINCARA la dose: «Fonseca non ESULTI e vi spiego il MOTIVO»

Milan-Venezia, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha analizzato la vittoria dei rossoneri di ieri sera a San Siro: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha commentato così la situazione del club rossonero dopo i tre punti conquistati contro i lagunari:

PAROLE – «Quella del Milan è stata una vittoria fin troppo facile. Il Venezia gli ha aperto subito la porta e poi non c’è stata più storia. Nei rossoneri finalmente ho visto voglia, determinazione, corsa, briosità: hanno cercato di andare verso la porta velocemente. Segnale positivo che ci voleva per i tifosi, per l’ambiente, la società e l’allenatore».