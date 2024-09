Milan Venezia, Cardinale PIOMBA a San Siro! Acque AGITATE? Il numero uno di RedBird pronto a STUPIRE

Milan-Venezia, a San Siro atteso anche Gerry Cardinale: il patron pronto a stupire, nessun ribaltone previsto. Tutti i dettagli

La gara di questa sera tra Milan e Venezia sarà anche quella per rivedere presente a San Siro Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird sbarcherà oggi a Milano e proprio come lo scorso 31 agosto contro la Lazio all’Olimpico seguirà da vicino la sua nuova creatura.

La Gazzetta dello Sport assicura però come Cardinale arrivi senza nessuna intenzione di stravolgere il progetto partito in estate: serve vicinanza e fiducia a squadra e allenatore. Cardinale è convinto che la svolta sia prossima: a Fonseca il compito di non smentirlo.