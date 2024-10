Milan Udinese, è lui il migliore in campo: «Centro di gravità, è ovunque»

Milan Udinese, il migliore in campo è Fofana: in campo è ovunque, copre il buco lasciato dall’espulsione di Reijnders

Come riportato dalla pagelle fornite dalla Gazzetta dello Sport, è Fofana il migliore in campo della sfida vinta ieri sera dal Milan per 1-0 contro l’Udinese grazie ad una rete nel primo tempo di Chukwueze. L’ex Monaco è ovunque, copre anche il buco lasciato dall’espulsione di Reijnders.

PAROLE – «Due, tre Fofana in giro per San Siro, e il bello è che si vedono anche prima dell’espulsione di Reijnders. Centro di gravità, leader».