Milan Torino 4-1: Giroud mattatore, poker alla prima a San Siro

Il Milan ospita il Torino nella seconda giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato a San Siro) – Il Milan, dopo il convincente esordio a Bologna, affronta il Torino nella seconda giornata di Serie A. I rossoneri calano il poker, apre Pulisic, chiude Giroud che sigla una doppietta, completa il tabellino un gioiello di Theo

Milan Torino 4-1: sintesi e moviola

1′ Inizia il primo tempo

2′ Ritmi subito alti a San Siro con il Milan che costringe il Torino a restare nella sua metà campo

4′ Tiro Leao – Giroud riceve e apre per il portoghese che punta l’uomo e da posizione defilata calcia, blocca senza problemi Milinkovic-Savic

8′ Occasione Giroud – il francese approfitta di una respinta non ottima della difesa del Torino si gira e calcia al volo, fuori di poco

11′ Tiro Theo Hernandez – sugli sviluppi di calcio di punizione Reijnders appoggia per il francese che tira dalla lunga distanza, conclusione fuori

17′ Tiro Schuurs – perde palla in uscita Leao, presa dal difensore del Torino che punta la porta e calcia dalla lunga distanza, tiro fuori

20′ Problemi per Sanabria, entra Pellegri

23′ Tiro Leao – ancora una situazione di palla lunga con il portoghese che riceve palla e calcia dalla distanza. Tiro forte ma impreciso.

28′ Prova a spingere il Milan, attenta per ora la difesa del Torino

32′ GOL PULISIC – l’americano avvia il contropiede rossonero, offre a Loftus Cheek che punta l’area arriva sul fondo e con un cross basso e teso trova il compagno che aveva seguito l’azione sul secondo palo

36′ Gol Schuurs – pareggia subito il Torino, Ricci calcia in maniera sporca dopo una respinta della difesa del Milan, è un assist involontario per il compagno che in acrobazia batte un non perfetto Maignan

40′ Mariani richiamato al Var per un possibile fallo di mano di Buongiorno dopo una spizzata di Giroud in area di rigore del Torino

42′ Calcio di rigore per il Milan, il fallo c’è

43′ GOL GIROUD – il francese trasforma dal dischetto

45’+3′ – GOL THEO HERNANDEZ – scambio con Leao che offre al francese che pur da posizione defilata batte Milinkovic Savic con uno scavetto, tris rossonero

45’+6′ – Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

51′ Non abbassa il ritmo e continua a spingere

51′ Piccolo calo di tensione a San Siro si spegne qualche riflettore, Mariani prima sospende il gioco poi fa riprendere, intanto i tifosi con le luci del telefoni illuminano gli spalti

56′ Occasione Loftus Cheek – il centrocampista si impone di fisico e punta la porta, Milinkovic Savic si salva con i piedi

57′ Occasione Pulisic – scambio con Giroud dentro l’area, l’americano si coordina ma calcia alto

60′ Occasione Reijnders – scambio con Leao in contropiede, il portoghese offre al centrocampista che a botta sicura non riesce a ribadire in rete

62′ Marani richiamato al Var per un contatto tra Schuurs e Leao, pestone del difensore sul cross del portoghese

62′ Calcio di rigore per il Milan

64′ DOPPIETTA GIROUD – ancora una volta non sbaglia il francese

73′ Prova a controllare il Milan, aspetta e riparte

78′ Tiro Ricardo Rodriguez – il terzino del Torino ci prova dalla lunga distanza, conclusione abbondantemente fuori

85′ Ritmi decisamente più bassi con il Milan in controllo

89′ Tiro Pulisic – ripartenza Milan con Musah che offre al connazionale Pulisic che punta l’area e calcia, Milinkovic Savic respinge con i pugni

91′ Tiro Vlasic – conclusione dalla lunga distanza, tiro abbondantemente alto

Migliore in campo Milan- PAGELLE

Loftus Cheek

Milan Torino 4-1: risultato e tabellino

Marcatori: 32′ Pulisic; 36′ Schuurs; 43′ 64′ Giroud; 45’+3′ Theo Hernandez

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw (78′ Kjaer), Tomori, Theo Hernandez (86’Florenzi); Loftus-Cheek (65′ Musah), Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud (65′ Chukwueze), Leao (65’Okafor). All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Adli, Romero, Kalulu, Colombo, Pellegrino, Pobega

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, R. Rodriguez; Bellanova (58’Karamoh), Ricci, Ilic (46′ Linetty) , Vojvoda; Radonijc (58′ Lazaro), Vlasic; Sanabria (20’Pellegri). All. Juric. A disp. Gemello, Popa, Bayeye, Zima, Ilkhan, Tameze, Gineitis, N’Guessan

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 10’Ilic; 38’Theo Hernandez; 49′ Juric; 56′ Milinkovic Savic; 69′ Thiaw