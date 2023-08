I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Torino

TOP : Giroud, Pulisic, Loftus

FLOP:

VOTI

Maignan 6 – Il Milan subice gol alla prima occasione vera creata dal Torino, forse poteva fare di più. Per il resto solita sicurezza.

Calabria 6 – prova a spingere quando può, attento in fase difensiva

Tomori 6 – Un primo tempo di attenzione, nell’unica vera occasione creata dal Torino, il Milan subisce gol ma non è colpa del difensore

Thiaw 6 – Attento insieme a Tomori a dirigere la difesa, incolpevole sul gol del Torino. Gara solida (78′ Kjaer sv)

Theo Hernandez 7,5 – Confeziona un gioiello prima della fine del primo tempo per il tris rossonero. Le sue sgasate fanno sempre male (86′ Florenzi sv)

Reijnders 6 – solita partita in cui sbaglia poco, attento quando serve e propositivo in fase offensiva

Loftus Cheek 7 – Con un suo assist il Milan sblocca il match a San Siro con il gol di Pulisic. Partita di sostanza (65′ Musah 6)

Krunic 6 – partita attenta in mezzo al campo, le voci di mercato non sembrano distrarlo

Pulisic 7 – Riprende da dove aveva lasciato, stavolta segna però il gol che sblocca il match su assist dell’ altro neo rossonero Loftus-Cheek

Leao 7– Solite giocate a saltare la prima marcatura, spesso gli manca l’ultimo passaggio, non in occasione del 3-1 rossonero in cui confeziona l’assist per Theo Hernandez. Si procura il rigore poi trasformato da Giroud per il 4-1 (65′ Chukwueze 6)

Giroud 7,5 – riporta in vantaggio il Milan dal dischetto dopo il momentaneo pareggio del Torino. Si sacrifica come sempre. Nel secondo tempo firma la doppietta sempre dagli undici metri (65′ Okafor 6)