Milan Torino: i granata ACQUISTANO Borna Sosa, COSA FILTRA sulla convocazione per il match

Colpo in casa Torino, il club granata si assicura Borna Sosa. Cosa filtra sulla possibile convocazione contro il Milan

Il Torino ha chiuso con l’Ajax per Borna Sosa, terzino sinistro croato classe 1998. Come riportato dal giornalista vicino all’ambiente granata Giacomo Morandin, è ormai cosa fatta per il passaggio all’ombra della Mole del calciatore.

Il Torino e il club olandese hanno trovato l’accordo per il trasferimento nel tardo pomeriggio odierno, mentre sono previste per la giornata di domani le visite mediche dell’atleta allo Stadio Olimpico Grande Torino. Resta da capire se il Toro riuscirà a convocare o meno il nuovo talento per la sfida di sabato con il Milan.