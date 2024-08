Milan Torino, Fonseca PENSA a Leao-Pulisic-Chukwueze-Morata? Il tecnico HA RIVELATO questa cosa, ecco la sua possibile MOSSA in attacco per la prima in campionato

Fonseca ha parlato in conferenza stampa delle possibili mosse in attacco per la sfida tra Milan e Torino. Di seguito le parole del tecnico portoghese alla vigilia:

PAROLE – «L’ho già provato, ci ho già pensato, ma non so se giocheranno domani. Chuku sta bene, Morata è arrivato adesso, Pulisic sta facendo un altro ruolo che mi piace molto e Rafa anche sta bene. È una possibilità, ma anche giocare con altri giocatori. Jovic ha fatto un buon pre-campionato, poi c’è anche Loftus-Cheek che può giocare come trequartista. Domani giocherà chi sta meglio in questo momento».

