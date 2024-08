Milan Torino, la moviola dei giornali: «Maresca vittima della Goal Line Technology, ma quel rigore su Morata…». I casi dubbi

Il Milan pareggia 2-2 nella gara d’esordio contro il Torino giocata ieri sera a San Siro. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola della partita.

Al 31′ del primo tempo Maresca rimane vittima della Goal Line Technology che non funziona a dovere e non vede che il pallone di Thiaw è entrato. Al 18′ del secondo tempo Coco interviene su Morata in maniera pulita, il rigore inizialmente dato viene giustamente tolto dal VAR.