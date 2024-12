Milan Stella Rossa Youth League: Guidi manda titolare il figlio di Ibrahimovic. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Le formazioni ufficiali del Milan e della Stella Rossa per la partita di Youth League in programma alle ore 14:00. Il tecnico Guidi, per questa delicatissima sfida, ha deciso di fare affidamento dal primo minuto sul figlio di Ibrahimovic.

MILAN: (4-3-3) Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Perin, Malaspina, Comotto; Liberali, Bonomi, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Lontani, Ossola, Tezzele, Perina, Albè, Scotti. All.: Guidi.