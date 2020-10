Milan Spezia streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Spezia streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la terza giornata di Serie A

Milan-Spezia streaming: terza giornata di campionato, i rossoneri ospiteranno i liguri a San Siro domenica 4 ottobre. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Gli uomini di Pioli sono reduci dalla folle notte portoghese, che ha visto Donnarumma e compagni strappare il pass per i gironi di Europa League dopo una serie infinita di calci di rigore contro il Rio Ave. Una vittoria sofferta, fortunata, che ha spremuto energie fisiche e mentali del Diavolo. Per questo motivo il tecnico rossonero potrebbe decidere di operare qualche cambio nella formazione titolare. Importante sarà per il club di via Aldo Rossi raccogliere la terza vittoria su tre in campionato e presentarsi al derby dopo la sosta a punteggio pieno.

Milan-Spezia streaming e diretta tv

Milan-Spezia è in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 18:00. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Milan-Spezia, ultime e probabili formazioni

MILAN – Mister Pioli dovrà fare i conti con una rosa spremuta all’osso dopo la folle notte europea di Vila do Conde e con un ampio numero di infortunati/indisponibili, tra i quali spiccano ancora Romagnoli, Ibrahimovic e Rebic. Solite scelte obbligate in difesa, con la conferma della linea composta da Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez. In mediana Tonali potrebbe prendere il posto di uno tra Kessie e Bennacer. In attacco spazio a diversi ballottaggi. Trequartista sarà con ogni probabilità Calhanoglu, mentre sulle fasce Castillejo, Saelemaekers, Diaz e Leao si giocano i due posti da titolare. Davanti, unica punta, dovrebbe esserci Colombo.

SPEZIA – Qualche assenza pesante anche per i liguri. Zoet si è infortunato mercoledì sera, Rafael è pronto a sostituirlo. In difesa mancherà per squalifica Terzi, al suo posto giocherà Erlic. A centrocampo possibile titolarità per Pobega, pronto ad affrontare il suo Milan. Davanti Galabinov sarà affiancato da Verde e Gyasi.

PROBAILE FORMAZIONE MILAN 84-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Colombo. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE SPEZIA (4-3-3) – Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.

Milan-Spezia, i precedenti con Serra

Designato l’arbitro di Milan-Spezia, match in programma domenica alle ore 18 a San Siro, sarà Marco Serra della sezione di Torino, a coadiuvare il fischietto piemontese Di Vuolo e Raspollini, quarto uomo Pairetto, al VAR Valeri e Tolfo. Un solo precedente tra Serra e il Milan risalente allo scorso agosto, Milan-Cagliari terminato 3-0 in favore dei rossoneri. Otto invece le gare diretto allo Spezia: 5 vittorie dei liguri, due pareggi e una sconfitta.