Milan Sassuolo, anche Pulisic a riposo: Fonseca lo risparmia in vista dell’Atalanta. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Per domani sera sono previste grandi rotazioni in vista del match di Coppa Italia del Milan contro il Sassuolo. Come riportato da Sky, visto l’impegno contro l’Atalanta di venerdì, Fonseca effettuerà grandi rotazioni.

Oltre a Maignan e Theo Hernandez (che non verranno convocati) rimarrà a riposo anche Christian Pulisic. L’americano è pronto a partire dalla panchina: al suo posto giocherà Ruben Loftus-Cheek.