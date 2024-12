Milan Sassuolo, Chukwueze c’è! E quell’aneddoto sulla Coppa non passa inosservato

Milan Sassuolo, Samu Chukwueze c’è! Feeling speciale con la coppa, spunta l’aneddoto con il Villarreal. E Fonseca se lo gode

Come riferito dal Corriere dello Sport, c’è stato un protagonista d’eccezione nella gara di ieri sera tra Milan e Sassuolo in Coppa Italia.

Ha fatto centro due volte, Chukwueze: del resto le partite di coppa gli mettono appetito. Nella sua ultima stagione col Villarreal segnava quattro gol in Coppa del Re e due in Conference League, l’anno scorso altrettanti in Champions quando stava per trascinare il Milan verso gli ottavi. Ma quel che conta, è non vedere Chukwueze solo come una presenza discreta nell’attacco rossonero. . Anche a Bergamo, venerdì, Chukwueze potrà ritagliarsi il proprio spazio in corso d’opera.