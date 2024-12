Milan Roma, ennesima panchina per Tomori: ci saranno ancora Gabbia e Thiaw. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan domani sera scenderà in campo a San Siro contro la Roma per l’ultima partita in programma del 2024. Questa sarà un match da non perdere in alcun modo: serve una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League.

Paulo Fonseca, come riportato da Sky, riconfermerà la coppia difensiva composta da Thiaw e Gabbia. Tomori, dunque, è destinato a un’altra panchina