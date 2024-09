Milan Liverpool, i rossoneri INCONTRANO un quasi EX: ecco il calciatore che fu VICINISSIMO al Diavolo

A San Siro arriva un calciatore che in passato è stato molto vicino al vestire la casacca rossonera. Ecco di chi si tratta

Martedì sera, a San Siro, andrà in scena una sfida ricca di fascino e suggestioni: Milan-Liverpool, prima giornata della fase a gironi di Champions League. Tra i tanti campioni che scenderanno in campo con la maglia dei Reds, uno in particolare avrebbe potuto vestire i colori rossoneri: Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese di grande talento.

Nel 2020, infatti, il suo nome era in cima alla lista dei desideri di Ralf Rangnick, allora in procinto di diventare il nuovo allenatore del Milan. Il club rossonero aveva già avviato i contatti con il Salisburgo, squadra di appartenenza di Szoboszlai, e l’affare sembrava a un passo dalla conclusione. Ma il finale di stagione sorprendente del Milan, con la squadra che inanellò una serie di risultati positivi, portò alla conferma di Stefano Pioli e all’addio della pista Rangnick. Di conseguenza, anche il trasferimento di Szoboszlai sfumò.

Il centrocampista ungherese proseguì la sua carriera al Lipsia, per poi approdare al Liverpool nell’estate del 2023. Con i Reds, Szoboszlai si è imposto come uno dei giocatori chiave, dimostrando grande qualità e duttilità in mezzo al campo. Martedì sera, a San Siro, avrà l’occasione di dimostrare al Milan tutto il suo valore, in una sfida che si preannuncia emozionante e combattuta.