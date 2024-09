Milan Liverpool, Fonseca: «DIFFICILE dire chi sia FAVORITO. Vincere? La cosa IMPORTANTE è un’altra»

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in vista del Liverpool: le parole

Intervenuto a Milan Tv alla vigilia della gara di Champions League contro il Liverpool, il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha dichiarato:

FASE DIFENSIVA – «Loro sanno che la prima cosa di cui parlo con loro è tenere la palla che per me è la migliore modalità per difendere. Io penso che in futuro questa squadra sarà molto dominante. Difendere bene per me è non perdere la palla come prima cosa. Quando non abbiamo la palla dobbiamo difendere insieme».

LIVERPOOL FAVORITO – «Questa domanda è sempre un pò difficile. Dire chi è favorito non conta, conta quello che facciamo nel campo. La cosa più importante è quello che sentiamo e noi sentiamo che possiamo e vogliamo vincere».

