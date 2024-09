Milan Liverpool, INZAGHI: «Non sarà MAI una partita come le altre, i MIEI RICORDI…». Le parole dell’ex rossonero

Dopodomani il Milan affronterà il Liverpool in Champions League. Filippo Inzaghi, eroe della vittoria nel 2007 in Champions League proprio contro gli inglesi, ha rievocato alcuni ricordi.

INZAGHI – «Ciao a tutti. È chiaro che quando ho visto il sorteggio e ho visto quella partita, Milan-Liverpool… I ricordi sono andati indietro al 23 maggio 2007. Tutti sappiamo cosa è successo in quella serata e quei due gol chiaramente rimarranno nel cuore e nella mente miei e di tutti i tifosi rossoneri. Fu una serata speciale, ed è chiaro che martedì mi piacerebbe molto riviverla da spettatore, perché insomma un Milan-Liverpool per me non sarà mai banale. Però insomma, se ce la farò sarò lì a tifare, altrimenti tiferò da casa. E come sempre, forza Milan!».